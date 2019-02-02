Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия. Черчесов был удостоен этой награды за выступление сборной России на домашнем чемпионате мира.

В пятницу в Дрездене состоялся бал, на котором были отмечены известные политики, деятели культуры и спорта. Среди награжденных оказался и главный тренер сборной России. В бытность футболистом Станислав Саламович отыграл два года в составе дрезденского "Динамо".

"Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Я расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на турнире", — приводит слова Черчесова РИА Новости.