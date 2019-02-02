На юге Греции прогремел взрыв в таверне

На юге греческого полуострова Пелопоннес в таверне на набережной города Каламата взорвался газовый баллон. Местные СМИ сообщают о погибших и раненых.

Инцидент произошел в субботу вечером, когда в заведении было много посетителей и сотрудников, передает ТАСС. По предварительным данным, тяжелые ранения получили три человека, есть погибшие. Точное число пострадавших пока не уточняется.

В зимнее время в Греции газовые баллоны часто используются в тавернах и кафе для обогрева помещений.