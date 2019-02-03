Память Героя России Романа Филипова увековечили на территории его авиабазы

В Приморье открыли бюст Герою России летчику Роману Филипову. Церемония прошла в поселке Черниговка на территории авиачасти, где он служил. Филипов погиб в феврале прошлого года. Его самолет был сбит боевиками провинции Идлиб, напоминает телеканал "Россия 24". Пилот катапультировался и приземлился на подконтрольной им территории. И до последнего вел неравный бой с террористами, а при их приближении подорвал себя гранатой.