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Договор о РСМД 1 час назад
Разрыв договора о РСМД: европейские политики крайне нервно отреагировали на решение США
Вашингтон официально уведомил Москву о приостановке своего участия в ДРСМД. Таким образом, США начали процедуру выхода из договора. Об этом сообщили на сайте российского МИДа. В заявлении отмечено — американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений.
"Мы не ставили подпись в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но наша безопасность – напрямую зависит от этого соглашения". Об этом неоднократно заявляла глава европейской дипломатии Федерика Могерини, давая понять: необходимо сохранить ДРСМД. В странах Старого Света опасаются последствий развала договора.
"Приостановка одного из самых важных договоров времен Холодной войны по контролю над ядерным оружием является плохой новостью, которая к тому же вносит нестабильность в политическую обстановку на мировой арене", — заявил Жозеп Боррель, глава МИД Испании.
В Германии также резко осудили разрыв ДРСМД. В Бундестаге намерены сделать все возможное, чтобы поставить вопрос контроля за вооружением на первое место в международной повестке. По мнению немецких дипломатов, если же этот упразднят, он потянет за собой на дно и ряд других международных соглашений.
"Я верю, что мы сделаем все, что в наших силах и использовать эти шесть месяцев, чтобы продолжить дальнейшие переговоры. Мы должны поговорить с Россией, и со стороны Германии – как в лице главы немецкого МИДа, так и меня – в любом случае сделаю все, чтобы переговоры стали возможными в течение этих шести месяцев", — заявила Ангела Меркель, канцлер Германии.
"Мы призываем Соединенные Штаты и Россию продолжать диалог о стратегической стабильности и готовы предоставлять наши хорошие услуги посредника и в будущем. Мы также призываем к терпению и сдержанности", — заявила Веса Хяккинен, руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии.
К диалогу сторон призывают и в Хельсинки. Финские дипломаты уверены, что ДРСМД – гарант международной стабильности и безопасности. В МИДе призвали стороны к терпению и сдержанности, а также предложили поучаствовать в сохранении договора в качестве посредника. Схожую позицию заняли и в Праге.
"Сожалею о приостановке обязательств стран по ДРСМД. Америка должна была бы сесть за стол переговоров с Россией. Стороны должны договориться о продолжении процесса ликвидации ядерного оружия", — отметил Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии.
В Пекине также выступают против разрыва договора. В МИДе КНР призвали стороны урегулировать разногласия посредством диалога. Дипломаты выразили сожаление, что Белый дом подвергает опасности международную безопасность и стабильность.
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