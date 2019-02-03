Разрыв договора о РСМД: европейские политики крайне нервно отреагировали на решение США

Вашингтон официально уведомил Москву о приостановке своего участия в ДРСМД. Таким образом, США начали процедуру выхода из договора. Об этом сообщили на сайте российского МИДа. В заявлении отмечено — американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений.

"Мы не ставили подпись в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но наша безопасность – напрямую зависит от этого соглашения". Об этом неоднократно заявляла глава европейской дипломатии Федерика Могерини, давая понять: необходимо сохранить ДРСМД. В странах Старого Света опасаются последствий развала договора.

"Приостановка одного из самых важных договоров времен Холодной войны по контролю над ядерным оружием является плохой новостью, которая к тому же вносит нестабильность в политическую обстановку на мировой арене", — заявил Жозеп Боррель, глава МИД Испании.

В Германии также резко осудили разрыв ДРСМД. В Бундестаге намерены сделать все возможное, чтобы поставить вопрос контроля за вооружением на первое место в международной повестке. По мнению немецких дипломатов, если же этот упразднят, он потянет за собой на дно и ряд других международных соглашений.

"Я верю, что мы сделаем все, что в наших силах и использовать эти шесть месяцев, чтобы продолжить дальнейшие переговоры. Мы должны поговорить с Россией, и со стороны Германии – как в лице главы немецкого МИДа, так и меня – в любом случае сделаю все, чтобы переговоры стали возможными в течение этих шести месяцев", — заявила Ангела Меркель, канцлер Германии.

"Мы призываем Соединенные Штаты и Россию продолжать диалог о стратегической стабильности и готовы предоставлять наши хорошие услуги посредника и в будущем. Мы также призываем к терпению и сдержанности", — заявила Веса Хяккинен, руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии.

К диалогу сторон призывают и в Хельсинки. Финские дипломаты уверены, что ДРСМД – гарант международной стабильности и безопасности. В МИДе призвали стороны к терпению и сдержанности, а также предложили поучаствовать в сохранении договора в качестве посредника. Схожую позицию заняли и в Праге.

"Сожалею о приостановке обязательств стран по ДРСМД. Америка должна была бы сесть за стол переговоров с Россией. Стороны должны договориться о продолжении процесса ликвидации ядерного оружия", — отметил Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии.

В Пекине также выступают против разрыва договора. В МИДе КНР призвали стороны урегулировать разногласия посредством диалога. Дипломаты выразили сожаление, что Белый дом подвергает опасности международную безопасность и стабильность.