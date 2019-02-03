Ура! Мы ломим, гнутся шведы. Сборная России завоевала золото на чемпионате мира по хоккею с мячом

Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом. 12-й раз подряд. Финал состоялся в Венерсборге. Победителя в основное время определить не удалось, зато в овертайме Алмаз Миргазов поставил уверенную точку в игре. Итог: Россия – Швеция 6:5.

Финал Швеция — Россия это классика хоккея с мячом, в какой бы стране этот турнир ни проходил. Если вдруг в финале, вместо Швеции или России, играет кто-то другой — турнир можно считать сенсационным. В этом году чемпионат мира по бенди принимал шведский городок Вёнерсборг. Россия и Швеция на турнире встречались уже второй раз. В начале чемпионата шведы наших обыграли, так что и в финале фаворитами считались именно хозяева. На то, что чемпионом мира станет сборная России, букмекеры давали высокий коэффициент 3.5.

Первый тайм финала подтвердил: фаворитами действительно были шведы. У команды Михаила Юрьева в первой половине шансы были только на стандартных положениях. Первый тайм закончился со счетом 3:1 в пользу сборной Швеции, единственный гол с пенальти забил Евгений Дергаев, в хоккее с мячом пенальти пробивают с 12 метров.

Во втором тайме за 12 минут до конца россияне уступали все в те же два мяча — счет был 3:5. Концовка матча — это история спасения и камбэка сборной России. Сначала Алмаз Миргазов сделал счет 5:4, а за минуту до конца после очередного углового российский бенди спас Юрий Викулин. 5:5 и финал ушел в овертайм.

В четвертый раз в истории финалов чемпионата мира по бенди судьба золотых медалей решалась в дополнительное время. Два тайма по 10 минут. Действует правило "внезапной смерти", то есть, игра идет до первого забитого. Во втором дополнительном тайме золотой гол забил Алмаз Миргазов.

Красивая комбинация в стенку и точный удар. Нападающий сборной России и красноярского "Енисея" Алмаз Миргазов в финале оформил хет-трик. Золото чемпионата мира остается в России. Второй раз подряд и в шестой раз за последний семь лет сборная России чемпион мира по русскому хоккею.

На чемпионате мира в Швеции сборная России провела пять матчей. Поражение только одно — в первой игре турнира в группе уступили шведам. Затем был вынос сборной Казахстана 22:1 и победа над финнами 3:2. В полуфинале опять Финляндия и победа 6:2, и героически спасенный и выигранный финал против хозяев.