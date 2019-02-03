Гол Головина помог "Монако" обыграть "Тулузу"

"Монако" прервал череду неудач и обыграл "Тулузу" в 23 туре чемпионата Франции с резульатом 2:1. Один из мячей в составе победителей забил Александр Головин.

На уходящей неделе Головин забил свой первый мяч во Франции, но это был кубковый матч. Теперь же российский легионер открыл счет своим голам в Лиге 1. На 16 минуте Александр сыграл в стенку с Желсоном Мартиньшем и нанес точный удар. Однако "Тулуза" довольно быстро отыгралась. Защитник Кристофер Жюльен отличился после розыгрыша углового.

Но "Монако", проводивший матч под руководством Леонарду Жардима, смог прервать безвыигрышную серию из шести встреч. На 62 минуте свой первый гол в составе монегасков забил Сеск Фабрегас. "Монако" выиграл 2:1, набрал 18 очков и поднялся на 18 место.