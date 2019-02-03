В ЦАР наступает долгожданный мир

По данным СМИ, ссылающихся на ООН и африканский союз, в субботу, 2 февраля, правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) достигло соглашения о мире с 14 вооруженными группировками, действующими на территории страны

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги подчеркнул, что это великий день для Цеентрально-Африканской Республики и всего ее народа. Планируется, что стороны подпишут проект мирного договора уже в воскресенье, а его окончательный вариант — 6 февраля, передает ТАСС.

Переговоры между представителями правительства Центрально-Африканской Республики и лидерами действующих на территории страны вооруженных группировок стартовали 24 января текущего года в столице Судана городе Хартуме.

В конце 2013 года в ЦАР начался очередной политический кризис, началом которого стали столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. Всего, по данным ООН, за время конфликта покинуть свои дома были вынуждены около одного миллиона человек. По неофициальным данным, жертвами конфликтов стали более тысячи человек.