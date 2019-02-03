Двух голов Роналду "Ювентусу" оказалось недостаточно для победы над "Пармой"

Чемпион Италии "Ювентус" в матче 22 тура Серии А не смог победить на своем поле "Парму". Гости смогли отыграть два гола и уйти от поражения 3:3.

На 36 минуте Криштиану Роналду распечатал ворота "Пармы". В средине второго тайма защитник "Юве"Даниэле Ругани забил второй мяч. Но гости тут же ответили точным ударом Антонино Бариллы. Криштиану Роналду через две минуты забил свой второй мяч в матче, снова увеличив отрыв до двух мячей.

Но "Парма" сумела отыграться. На 74 Жервиньо сократил отставание, а в уже добавленное время он хже пробил Матию Перина – 3:3. "Ювентус" потерял два очка, но продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии.