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3 февраля 201905:31 Николай Соколов

В Екатеринбурге представили новый документ о трагедии на "перевале Дятлова"

Трагедии на так называемом перевале Дятлова исполнилось 60 лет. Девять туристов погибли в начале февраля 1959 года. До сих пор существует множество версий произошедшего. Позиция Генпрокуратуры — причина смерти связана с природным явлением. Сторонники других теорий указывают на факты, которые, по их мнению, не укладываются в официальную гипотезу.

В годовщину трагедии исследователи загадки перевала Дятлова собирается в университете, где учились почти все участники похода. Сторонники конспирологической теории уверяют, что сегодня представляют общественности впервые реальную записку прокурора города Ивдель, ближайшего к перевалу населенного пункта, который еще 15 февраля 1959 года, задолго до официального опубликования даты нахождения тел погибших, сообщил о трагедии и выехал на место.

Почерковедческая экспертиза, по данным исследователей, доказывает авторство прокурора. Иначе говоря, следователи сначала скрывали информацию о трагедии от родственников. И только спустя время начали официальные поиски пропавших туристов. Но с датой написания записки не согласны журналисты, которые почти 10 лет изучают трагедию. Наталья Варсегова из "Комсомольской правды" уверяет, что дата поставлена по ошибке. При этом, с помощью обращения в суд и прокуратуру, она добилась рассекречивания некоторых важных документов. И даже по просьбе родственников — эксгумации тела одного из участников группы. Была версия, что захоронен не он.

На юбилейной конференции они ещё раз пытаются понять, почему часть документов из уголовного дела исчезла. А ещё по крупицам восстановить пленки всех фотоаппаратов группы Дятлова. Уже ясно — отсутствуют девять кадров. Почему? Кто их вырезал, что на них — уже не установить. Версия об НЛО, в том числе, военном, и даже зарубежном, одна из ключевых. Одни эксперты изучали даты запусков ракет, а другие — аэростатов Соединённых Штатов. Трагедия группы Дятлова, подчёркивают участники конференции, случилась как раз в разгар холодной войны.

Чтобы быть с ними хоть чуть-чуть на одной волне, нужно побывать на перевале. Этот вопрос обязательно зададут. Наша экспедиция со следователями и спасателями МЧС в 2016 году проходила в экстремальных условиях. До -40, сильнейший ветер, ночью видимость нулевая, дикие животные. Искали пропавшего без вести отшельника. Который, как выяснилось, три года жил на перевале Дятлова, но вдруг погиб от переохлаждения. Хотя мужчина хорошо знал эту местность. Возможно, природная аномалия могла стать и причиной смерти группы Дятлова вместе с обвалом скалы и лавиной в горах. Учёные-физики считают, на основе научных данных, что в феврале 1959 здесь была сильнейшая магнитная вспышка.

Впрочем, каждый из них готов бороться за свою версию. Главный аргумент — почему к месту трагедии вылетали главные следователи, военные Советского Союза, если это был рядовой несчастный случай. До сих пор ответов на многие вопросы нет. Спустя 60 лет однокурсников Дятлова фактически нет, свидетелей поисков становится ещё меньше. А это значит, что, скорее всего, раскрыть тайну гибели студентов в Уральских горах будет непросто.

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