3 февраля 201905:41
В Твери развалился дом, в котором родился Михаил Круг
Крыша исторического здания обрушилась в Твери. Предположительно, конструкции рухнули из-за большого количества снега. В самом доме людей не было, так как его еще 14 лет назад признали аварийным.
Однако к нему примыкает еще одно здание, сообщает телеканал "Россия 24". В нем проживают 200 человек. Сейчас проверяют вероятность обрушения этого дома. Здание является частью исторического комплекса "Морозовский городок", который построили больше ста лет назад.
Известен дом с обрушившейся крышей еще и тем, что там родился известный шансонье Михаил Круг. Кстати, это уже не первое ЧП с этим зданием. Летом прошлого года в нем же произошло обрушение перекрытий с первого по четвертый этажи.
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