Жертвами схода поезда с рельсов в Индии стали 6 человек

В индийском штате Бихар сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате инцидента погибли шесть человек.

По уточненным данным, всего с рельсов сошли девять вагонов, передает РИА Новости. Местные власти сообщают, что в момент происшествия поезд ехал на полной скорости.