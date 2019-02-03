НХЛ. Пас Кучерова помог "Тампа-Бэй" победить "Рейнджерс"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно ещё три встречи. Во всех трех победы праздновали гости.

В Нью-Йорке "Рейнджерс" принимал "Тампа-Бэй Лайнтингз". В середине матча гости вели 3:0, причем третья шайба была заброшена после передачи Никиты Кучерова. Это очко стало для российского нападающего 80-м в текущем сезоне (22+58). Но хозяева площадки сумели сократить отставание до минимума и поставить победу "молний" под сомнение. Но "Тампа-Бэй" сумела удержать победный счет. Игроки "Рейнджерс" Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали. Вратари Александр Григоров ("Рейнджерс") и Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") участия в матче не принимали.

Даллас Старз" с результатом 3:1 выиграл в гостях у "Нэшвилл Предаторз" 3:1. У победителей голевую передачу отдал Александр Радулов. Вратарь "звезд" Антон Худобин отразил 38 бросков. Нападающие "Даласа" Валерий Ничушкин и Андрей Гурьянов не набрали ни одного очка. "Чикаго Блэкхоукс" на выезде одолел "Миннсота Уайльд" 4:3 в овертайме. Нападающий "ястребов" Артем Анисимов результативных действий не совершил.