Скончался рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)

Продюсер Александр Толмацкий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о кончине сына Кирилла, известного рэп-исполнителя, выступавшего под псевдонимом Децл. "Кирилла больше нет...." — написал он.

О кончине музыканта сообщили и в его официальной группе в социальной сети "Вконтакте": "Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами". Концертный директор музыканта Павел Беленец сообщил, что, по предварительным данным, Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца. По его словам, в ночь на воскресенье исполнитель выступал в Ижевске, после выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, и он умер, передает ТАСС.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве . Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School. Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" (2000 г.) входит в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.