Саид Нурмагомедов нокаутировал Рамоса на UFC Fight Night 144

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов выиграл поединок против бразильца Рикардо Рамоса в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 144. Турнир проходит в бразильском городе Форталеза.

Нурмагомедов первенствовал в бою легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Он взял верх над бразильским соперником техническим нокаутом в первом раунде. В UFC 26-летний россиянин одержал вторую победу из двух возможных.

Всего в его профессиональной карьере в ММА 13 побед и 1 поражение.