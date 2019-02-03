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3 февраля 201909:09

Гол Голдобина помог "Ванкуверу" разгромить "Колорадо"

За океаном продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Ванкувер Кэнакс" в гостях одержал разгромную победу над "Колорадо Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу канадского клуба.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Николай Голдобин. Его гол был забит на 54 минуте и венчал итоговый успех "Кэнакс". Для россиянина это шестая шайба в текущем сезоне НХЛ. Помимо него за "Ванкувер" также забивали Джейк Виртанен, Брок Безер, Антуан Руссель и Тайлкер Мотт.

У "эвс" автором единственной шайбы стал Мэттью Калверт, которому ассистировал россиянин Никита Задоров. Для хоккеистов "Колорадо" нынешнее поражение стало третьим подряд.

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