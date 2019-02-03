В башкирском Сибае превышена ПДК по диоксиду серы

В ряде районов башкирского города Сибая зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы в атмосферном воздухе. По данным на 10:00 местного времени (8:00 по Москве), в разных районах города зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы в 1,4-2,4 раза.

Накануне, вечером в субботу, на улице Старательской было зафиксировано превышение ПДК диоксида серы в 25 раз, передает ТАСС со ссылкой на администрацию города. К ночи оно снизилось в 2,5 раза.

Утром в воскресенье температура воздуха в Сибае составляет минус 17 градусов, ветер северный 1 метр в секунду.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы. Город окутан смогом из-за тления руды на закрытом карьере Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината. 1 февраля в Сибае началось затопление карьера. Вода должна окончательно погасить очаги горения под землей. Подтопление нижних уровней карьера завершится ориентировочно 6 февраля, работы будут вести на глубине 550 метров.

Жителям раздали тысячи масок и респираторов. Удушливый запах серы заставил отказаться от прогулок в детских садах. Полиция ранее возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.