Боксер Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO, победив Альвареса

В американском городе Фриско, штат Техас, состоялся боксерский бой за звание титула чемпиона WBO между претендентом из России Сергеем Ковалевым и действующим чемпионом колумбийцем Элейдером Альваресом. Новым чемпионом мира стал Ковалев, успешно взяв реванш за поражение в первом поединке.

Российский боксер одержал победу единогласным решением судей. На протяжении большей части поединка Сергей имел преимущество, опасно атаковал, одновременно не давая возможности проводить атаки Альваресу. Лишь в 11 раунде колумбийский боксер активизировался, но Ковалев сполна взял свое в финальном раунде, когда провел серию метких попаданий по голове соперника.

