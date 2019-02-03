Избиение первоклассницы в Петербурге: следователи и прокуратура начали проверку

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу ведет доследственную проверку после обращения в медицинское учреждение местной жительницы с 7-летней дочерью. Со слов ребенка, первоклассницы одной из школ Приморского района северной столицы, 31 января этого года ее ударила по голове учительница.

Врачи отпустили девочку домой, ее состояние признано удовлетворительным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Проверку информации о причинении учителем ученице телесных повреждений ведет также прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга. Будут опрошены все участники возможного конфликта, дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц школы. По итогам будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге попала в больницу ученица первого класса коррекционной школы номер 13. У ребенка диагностировали ушиб лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Школьница рассказала, что ее ударила учитель из группы продленного дня.