Повезло в любви: итальянский боксер после проигрыша боя обрел жену

Итальянский боксер Кармин Томмазоне скрасил горечь поражения в титульном поединке полулегкой весовой категории по версии WBO против мексиканца Оскара Вальдеса необычным способом. Сразу после нокдауна в 7 раунде итальянец не растерялся и обрел жену.

Во время интервью Томмазоне достал кольцо и сделал своей девушке предложение руки и сердца. Изрядно волновавшаяся избранница боксера ответила ему своим согласием и позволила надеть кольцо на палец дрожащей руки.

Carmine Tommasone comes away from the night as a winner as well. Congratulazioni, Carmine! #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/nRC4u3F47y