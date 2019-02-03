В Калужской области опрокинулся автобус с детьми

В Калужской области опрокинулся пассажирский автобус, в результате, по предварительным данным, пострадали 20 детей. По данным ГИБДД, авария произошла около 09:15 на 128-м километре автодороги Калуга — Вязьма. Водитель автобуса допустил опрокидывание в правый по ходу движения кювет.

Владелец автобуса — индивидуальный предприниматель, передает ТАСС. Он перевозил 47 пассажиров, в том числе 31 ребенка. Дети и сопровождавшие их лица ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования.