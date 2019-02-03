"Ювентус" назвал Погба приоритетной целью в трансферное окно

Туринский "Ювентус" намерен продолжить борьбу за приобретение французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Чемпион мира в составе сборной Франции стал приоритетной целью для представителей "Старой синьоры".

Погба ранее дал понять, что все еще может покинуть "Юнайтед" в случае, если по итогам сезона клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Calciomercato. Действующий контракт с "МЮ" у француза истекает летом 2021 года.

В декабре в "Манчестер Юнайтед" заявили, что не намерены расставаться со своим полузащитником, видя в нем лидера команды. Сам Погба признал, что ему импонируют изменения в клубе после отставки португальца Жозе Моуриньо. В частности, француз оценил атакующий стиль, который исповедует исполняющий обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Напомним, что Погба является воспитанником "Красных дьяволов".