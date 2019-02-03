МВД: опрокинувшийся автобус вез детей в филармонию, есть жертвы

В результате аварии автобуса с детьми в Калужской области погибли два человека. Автобус вез группу детей на конкурсное выступление в филармонию, рассказала РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

В результате аварии погибли два человека — мужчина и женщина, уточнила она. Автобус ехал из Липецка в Калугу, его водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

На место аварии выехали руководители региональных управлений ГИБДД и МВД. Всего в ДТП, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Ранее сообщалось о 20 пострадавших детях.

Всего в перевернувшемся автобусе находилось 48 человек, в том числе 33 ребенка. Спасателям удалось извлечь из него 22 человека, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, сообщили в региональном главке МВД.

Водитель автобуса, перевернувшегося под Калугой, мог не справиться с управлением на скользкой дороге, рассказал источник в службах транспортного надзора региона. Водитель, по предварительным данным, был опытным, перед рейсом он прошел медосмотр. Рассматривается и версия о возможной технической неисправности автобуса — у транспортного средства большой пробег. По документам автобус был исправен, тем не менее, предстоит дополнительно проверить его техническое состояние.

А в пресс-службе Управления МВД по Калужской области рассказали ТАСС, что одной из причин ДТП с автобусом был занос на дороге. Водителю не удалось вывести из него автобус, который в результате опрокинулся в кювет.