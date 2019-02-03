Лихач на Mercedes протаранил шесть автомобилей на севере Москвы. Видео

Вечером в субботу, 2 февраля, водитель минивэна Mercedes устроил массовое ДТП на Фестивальной улице в Москве. Момент столкновения и последствия аварии попали на видео.

Судя кадрам с регистратора, предполагаемый виновник произошедшего не успел своевременно сбросить скорость перед небольшой пробкой и попытался уклониться от столкновения, однако не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей.

Как рассказал очевидец произошедшего, мужчине, находившемуся за рулем минивэна, понадобилась медицинская помощь – ее оказали медики скорой, оперативно прибывшие на место столкновения.

По версии автора ролика, водитель Mercedes находился в состоянии опьянения.