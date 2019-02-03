Стартовали продажи телефона, который невозможно взломать и прослушать

Подразделение госкорпорации "Ростех" - концерн "Автоматика" — выпустило в продажу защищенный от прослушки телефон "Круиз-К". Аппарат не будет продаваться физическим лицам, а юридические смогут приобрести от одной штуки.

Как рассказали РИА Новости в "Ростехе", стоимость телефона зависит от заказанной партии. Предварительно "Круиз-К" оценили в 85 тысяч рублей.

Технические характеристики засекречены, но известно, что аппарат управляется операционной системой собственной разработки.

"Благодаря ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" аппарат невозможно взломать и прослушать", — пояснили в "Ростехе".

"Круиз-К" сертифицирован ФСБ России как соответствующий требованиям к передаче секретных данных.