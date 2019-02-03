Появилось фото с места смертельной аварии автобуса с детьми в Калужской области

Очевидец запечатлел последствия серьезной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Калужской области, произошедшей утром в воскресенье, 3 февраля.

Напомним, что водитель автобуса, MAN, перевозивший группу детей в Калугу на конкурсное выступление в филармонию, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

Известно, что в автобусе находилось 48 человек. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли двое взрослых и пострадали 16 детей, однако, по уточненным данным, которые приводит Интерфакс, погибших уже четверо, в том числе – ребенок.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.