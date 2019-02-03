Последствия страшного ДТП автобуса с детьми в Калужской области сняли на видео

Как минимум четыре человека, в том числе – один ребенок, погибли в результате аварии в Калужской области, где утром в воскресенье, 3 февраля, перевернулся автобус с детьми.

По предварительной информации, водитель автобуса MAN не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось на крышу.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали не менее 16 человек, по данным ТАСС, часть их них уже доставлена в Калужскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Всего в салоне автобуса находилось 48 человек, некоторых пассажиров спасателям пришлось деблокировать при помощи специальных инструментов.