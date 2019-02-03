Новости Спорт

Все видео этой рубрики
3 февраля 201912:49

Месси рискует пропустить "класико" против "Реала"

EPA

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может пропустить полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала". Аргентинец получил повреждение приводящей мышцы в игре 22 тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2).

После игры с "летучими мышами" Месси прошел первичное обследование, которое исключило серьезную травму, сообщает FootballHD. Однако сможет ли аргентинец сыграть против "Королевского клуба" покажет более тщательное обследование, которое состоится в понедельник.

Напомним, что в результате жеребьевки "Барселона", являющаяся действующим обладателем национального кубка, поспорит с "Реалом" за путевку в финал турнира. Победитель определится по итогам двух матчей – они состоятся 6 и 27 февраля.

В другой полуфинальной паре сыграют "Бетис" и "Валенсия", цвета которой защищает россиянин Денис Черышев.

Сейчас

13:00

Возросло число жертв ДТП с детским автобусом

11:27

МВД: опрокинувшийся автобус вез детей в филармонию, есть жертвы

10:37

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми

09:50

Боксер Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO, победив Альвареса

07:28

Скончался рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)

06:12

Жертвами схода поезда с рельсов в Индии стали 6 человек

02:53

Возглавляемая США коалиция атаковала сирийскую армию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Возросло число жертв ДТП с детским автобусом

Возросло число жертв ДТП с детским автобусом

49 минут назад
Свидетели рассказали о последних минутах жизни Децла

Свидетели рассказали о последних минутах жизни Децла

1 час назад
Комик Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным

Комик Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным

2 часа назад
Японцы не верят, что Абэ сможет вернуть российские острова

Японцы не верят, что Абэ сможет вернуть российские острова

1 час назад
Графитовые бомбы Богословской не напугали Тайсаева

Графитовые бомбы Богословской не напугали Тайсаева

4 минуты назад
Ура! Мы ломим, гнутся шведы. Сборная России завоевала золото на чемпионате мира по хоккею с мячом

Ура! Мы ломим, гнутся шведы. Сборная России завоевала золото на чемпионате мира по хоккею с мячом

13 часов назад
Дело Ирины Усок: за что американская Фемида обозлилась на русскую актрису

Дело Ирины Усок: за что американская Фемида обозлилась на русскую актрису

12 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Порошенко пришел на литургию по случаю интронизации Епифания без Филарета

Порошенко пришел на литургию по случаю интронизации Епифания без Филарета

49 минут назад
Бивол не исключил проведение боя с Ковалевым

Бивол не исключил проведение боя с Ковалевым

2 часа назад
Биатлонист Халили финишировал четвертым в гонке преследования чемпионата мира

Биатлонист Халили финишировал четвертым в гонке преследования чемпионата мира

5 минут назад
Подозреваемый в изготовлении бомб аспирант МГУ сослался на 51-ю статью Конституции

Подозреваемый в изготовлении бомб аспирант МГУ сослался на 51-ю статью Конституции

16 минут назад
В Германии появился Конор Макгрегор-2

В Германии появился Конор Макгрегор-2

24 минуты назад
Потемкинские семиэтажки: мошенник торговал воздухом над ветхими домами

Потемкинские семиэтажки: мошенник торговал воздухом над ветхими домами

28 минут назад
В Хитроу задержали подозрительного мужчину

В Хитроу задержали подозрительного мужчину

1 час назад
Война с сугробами: как россияне борются с неубранным снегом

Война с сугробами: как россияне борются с неубранным снегом

1 час назад
Стартовали продажи телефона, который невозможно взломать и прослушать

Стартовали продажи телефона, который невозможно взломать и прослушать

2 часа назад
Лихач на Mercedes протаранил шесть автомобилей на севере Москвы. Видео

Лихач на Mercedes протаранил шесть автомобилей на севере Москвы. Видео

2 часа назад
Семья опубликует несколько романов автора "Над пропастью во ржи"

Семья опубликует несколько романов автора "Над пропастью во ржи"

2 часа назад
Серьезное ДТП с участием реанимобиля в Архангельске попало на видео

Серьезное ДТП с участием реанимобиля в Архангельске попало на видео

2 часа назад
Повезло в любви: итальянский боксер после проигрыша боя обрел жену

Повезло в любви: итальянский боксер после проигрыша боя обрел жену

3 часа назад
Избиение первоклассницы в Петербурге: следователи и прокуратура начали проверку

Избиение первоклассницы в Петербурге: следователи и прокуратура начали проверку

3 часа назад
В башкирском Сибае превышена ПДК по диоксиду серы

В башкирском Сибае превышена ПДК по диоксиду серы

4 часа назад
Жертвами схода поезда с рельсов в Индии стали 6 человек

Жертвами схода поезда с рельсов в Индии стали 6 человек

7 часов назад
Французы продолжают протестовать

Французы продолжают протестовать

8 часов назад
В Твери развалился дом, в котором родился Михаил Круг

В Твери развалился дом, в котором родился Михаил Круг

8 часов назад
В Екатеринбурге представили новый документ о трагедии на "перевале Дятлова"

В Екатеринбурге представили новый документ о трагедии на "перевале Дятлова"

8 часов назад
Возглавляемая США коалиция атаковала сирийскую армию

Возглавляемая США коалиция атаковала сирийскую армию

11 часов назад
В ЦАР наступает долгожданный мир

В ЦАР наступает долгожданный мир

12 часов назад
Память Героя России Романа Филипова увековечили на территории его авиабазы

Память Героя России Романа Филипова увековечили на территории его авиабазы

13 часов назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16