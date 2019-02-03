Подозреваемый в изготовлении бомб аспирант МГУ сослался на 51-ю статью Конституции

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, задержанный по подозрению в изготовлении взрывного устройства, отказался давать показания на допросе. Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина — ее цитирует ТАСС.

Аспирант кафедры теории функций и функционального анализа МГУ Мифтахов и пять студентов этого вуза были задержаны в пятницу, 1 февраля, в студенческом общежитии. Все они являются членами анархистской организации. Задержание прошло в рамках расследования их причастности к изготовлению взрывного устройства. Позднее правоохранительные органы отпустили студентов, продолжив следственные действия с аспирантом.

Мифтахову предъявлено обвинение по ст. 223 ч. 1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"). Воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, Мифтахов отказался давать показания против себя. Однако признался правоохранителям, что в сентябре 2018 года несколько раз испытывал самодельные взрывные устройства в парке университета. Во время его задержания в месте проживания был обнаружен арсенал оружия, следы взрывчатки, а также анархистская литература.

Пока Мифтахов находится в следственном изоляторе, мера пресечения будет избрана на заседании суда в понедельник.

В январе 2018 года на Владимирской улице в подмосковной Балашихе было обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной версии, взрывчатку изготовил задержанный аспирант.