Возросло число жертв ДТП с детским автобусом

Авария под Калугой унесла жизни семи человек, среди них – четверо детей. Тридцать два человека пострадали, двадцать пять из них отправили в больницу.

Поисково-спасательные работы завершены.

Ранее сообщалось, что около девяти утра на 128 километре дороги Калуга – Вязьма автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, опрокинулся в кювет.

В салоне находились сорок восемь человек, в том числе тридцать три ребенка. Детей везли на соревнования, передает ТАСС.