В Германии появился Конор Макгрегор-2

В Германии появился новый Конор Макгрегор. Немецкий боец смешанного стиля Морис Адорф решил стать звездой ММА при помощи копирования как внешности экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), так некоторых "коронных" движений ирландца во время боев.

Адорф – такой же рыжеволосый боец. Для большей схожести с Макгрегором он сделал себе такую же прическу, как и у ирландца, а также отрастил бороду. Кроме того, на его груди по аналогии красуется татуировка. Единственное различие – нательный рисунок у немца не такой крупный, как у Макгрегора.

My god this McGregor clone who just fought at GMC 18. It's uncanny. Real name: Maurice Adorf (now 2-0). #GMC18 pic.twitter.com/CgkZLWozRA