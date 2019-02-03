Децл хотел инсценировать свою смерть

Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл), умерший после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля, ранее в одном из интервью говорил, что "хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров". Всего же он собирался прожить "минимум 450 лет".

Во время того интервью, опубликованного воронежским информагентством "Галерея Чижова" в октябре 2015 года, Толмацкому было 32 года. "Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой", — отметил он тогда. До этого Децл говорил о подобных планах в интервью ижевскому порталу Fanlife в 2007 году.

Децл ушел из жизни как раз в 35 лет после выступления в ресторане Posh в Ижевске. Остановку сердца зафиксировали в час ночи по местному времени (00:00 по Москве).

В столицу Удмуртии Децл приезжал на частную вечеринку, устроенную владельцем одного из ижевских автосалонов в честь своего дня рождения. По словам супруги именинника, Аделии Усмановой, на концерте настроение артиста было отличным. "Я пришла в его гримерку, чтобы сказать ему спасибо. В гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали скорую. Затем реанимация. Мы сделали все возможное", — рассказала она.

Отец Децла Александр Толмацкий заявил, что поедет в Ижевск за телом сына. Причина смерти еще не выяснена, и дата похорон пока неизвестна, отметил он. "Сердце остановилось. Я поеду в Ижевск за ним. Ничего не понятно", — сказал Толмацкий-старший радиостанции "Говорит Москва".



По словам друга музыканта, продюсера Михаила Огера, Кирилл Толмацкий "был хорошим человеком, осознанным, честным, смелым, отзывчивым", а его музыка "в свое время сподвигла многих" заняться хип-хопом.

"Было целое поколение людей, которые выросли на его творчестве и продолжили слушать. Появились и юные поклонники, что редко случается", — сказал Огер РИА Новости.

Последний альбом Децла под названием "Неважно, кто там у руля" вышел в 2018 году, напомнил Огер, и это "очень политический альбом: что ни трек, то манифест".

Коллеги-музыканты выразили свои соболезнования родным и близким Децла. Рэпер Баста, у которого с Толмацким был затяжной конфликт, написал в своем Instagram: "Искренне жаль. Это большое несчастье".