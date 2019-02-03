Биатлонист Халили финишировал четвертым в гонке преследования чемпионата мира

В словацком Осрблье в рамках чемпионата мира по биатлону среди юношей состоялась мужская гонка преследования. Победителем забега стал норвежский спринтер Вебьорн Сорум, проехавший дистанцию за 32 минуты 42,9 секунды при двух промахах.

Следом за победителем к финишу приехал француз Мартен Буржуа-Републик, отставший на 6,2 секунды. На огневом рубеже он отстрелял чисто. Замкнул пьедестал еще один норвежец Сиверт Гутторм Баккен, финишировавший через 12,6 секунды, и имея в своем пассиве три промаха.

Российский биатлонист Карим Халили по итогам гонки занял четвертую строчку. Он отстал на 14,4 секунды, дважды смазав свои выстрелы на стрельбище. Также из россиян отметим 11 место Василия Томшина (+1.03,3 / 2), 15 результат Ильназа Мухамедзянова (+2.01,1 / 4) и 35 позицию Вадима Истамгулова (+3.49,8 / 5).

Напомним, что ранее Халили завоевал серебро в спринтерской гонке.