Порошенко пообещал Епифанию независимость

Действующий украинский президент считает незыблемым принцип независимости церкви от государства. Об этом Петр Порошенко заявил после интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Мероприятие прошло в воскресенье в Киеве.

Говоря о недавно зарегистрированной православной церкви Украины (ПЦУ), Порошенко сослался на конституцию и пообещал, что в стране не будет госцеркви. Главный акцент во взаимодействии церкви и государства украинский лидер предлагает делать на "взаимном уважении и партнерстве". И видит "широкое поле" для сотрудничества власти и ПЦУ, сообщает "Интерфакс".