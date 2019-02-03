Мужчина вспыхнул во время конфликта с охранниками ресторана в США. Видео

Полиция Филадельфии – города в штате Пенсильвания, расположенного на северо-востоке США, проверяет обстоятельства необычного инцидента, снятого на видео и опубликованного в Сети очевидцем.

Как удалось выяснить местным СМИ, на днях один из посетителей ресторана повздорил с персоналом. Мужчину решили выставить из заведения и за дело взялись охранники.

На улице конфликт вспыхнул с новой силой, и сотрудник службы безопасности решил применить шокер. Заряд тазера попал в ногу мужчине и через мгновение конечность был объята пламенем.

Судя по всему, выстрел пришелся в зажигалку или иной предмет, спровоцировавший возгорание.

О характере травм, полученных пострадавшим, не сообщается.