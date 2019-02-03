Больную девочку выгнали из трамвая на мороз из-за надорванной купюры

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку по факту действий кондуктора, высадившего ребенка из трамвая в сильный мороз. Инцидент произошел в Магнитогорске в январе этого года.

Девочку 13 лет, которая возвращалась из школы, высадил из трамвая 35-го маршрута кондуктор: она передала за проезд купюру в 50 рублей, которая оказалась надорванной. Кондуктор не принял деньги, а высадил школьницу, сказав, что "такую купюру в кассе не принимают", рассказал отец ребенка порталу "74.ру". Девочка позвонила отцу, и тот отпросился с работы, чтобы забрать ее с улицы, а после отправился в депо и написал жалобу на имя директора.

Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Тобольская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с пенсионеркой в Ярковском районе Тюменской области. Женщину высадили из автобуса на остановке, которая находится в трех километрах от ее села. Водитель мотивировал это тем, что там нет остановочного пункта. После пешей прогулки жительница деревни Космакова Евдокия Малыгина подхватила бронхит.