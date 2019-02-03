Макарова и Гаспарян выиграли парный разряд St. Petersburg Ladies Trophy

В Северной столице России подходит к завершению теннисный турнир серии WTA – St. Petersburg Ladies Trophy. В заключительный день женского соревнования состоялся финал парного разряда, в котором победу одержали россиянки Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян.

В решающем поединке петербургского турнира российский тандем в двух сетах взял верх над российско-словацким дуэтом Анна Калинская – Виктория Кужмова. Встреча продолжительностью 1 час 29 минут завершилась со счетом 7:5, 7:5.

Заключительным матчем турнира станет финал одиночного разряда, в котором за итоговую победу сразятся хорватка Донна Векич и голландка Кики Бертенс.