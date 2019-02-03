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3 февраля 201915:23

В стиле "12 стульев": древний идол распилили ради несуществующих бриллиантов

EPA

Титул самой глупой кражи года получило похищение старинной бронзовой статуи быка от входа одного из шиваитских храмов в южном индийском штате Андхра-Прадеш. И хотя фигура быка Нанди, весившая более тонны, не представляла большой исторической ценности, всех участников похищения ждет суд.

Статуя стояла у входа в храм в округе Восточный Годавари, а в окрестностях, как и во многих частях Индии, ходила легенда о сокровищах некого махараджи, которые он где-то спрятал. Многие жители безуспешно пытались найти сокровища, но продолжали верить в легенду. И когда одного из жителей расположенной неподалеку деревни озарила мысль, что алмазы махараджи могут быть спрятаны внутри статуи быка Нанди, другие ему охотно поверили.

Для похищения собрались 15 человек, которые под покровом ночи кое-как перетащили неподъемную статую на берег местной реки, где и пилили ее всю ночь. Алмазов внутри быка найти не удалось, после чего некоторые из участников похищения потянулись с повинной в полицию. Членов шайки, достойной пера Ильфа и Петрова, теперь обвиняют в вандализме, уничтожении исторической скульптуры и храмового имущества, передает ТАСС.

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