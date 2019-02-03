Патриарх Кирилл напомнил о богозаповеданных нравственных идеалах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о незыблемости любви, мира и милосердия как нравственных идеалов. Об этом говорится в приветствии, направленном в адрес участников межконфессиональной конференции "Человеческое братство". Мероприятие проходит в Абу-Даби (столице Объединенных Арабских Эмиратов).

Понтифик отдельно отметил, что в современном мире религия все чаще становится инструментом для манипуляций общественным сознанием. Религиозно окрашенная риторика звучит из уст политиков и нередко используется для оправдания терроризма. Ближний Восток особенно пострадал от действий экстремистов, которые прикрываются религиозными лозунгами, считает патриарх.

Он призвал оказывать поддержку подобным мероприятиям и помогать пострадавшим от войн жителям Сирии, Ирака и других стран. Подобные деяния, уверен патриарх Кирилл, доказывают приверженность богозаповеданным нравственным идеалам, среди которых любовь, мир и милосердие.

В конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна примет участие Папа Римский Франциск, который совершит мессу и встретится с местными католическими общинами.