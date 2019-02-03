СК обнародовал видео осмотра места смертельного ДТП с автобусом в Калужской области

Следственный комитет опубликовал кадры с места страшной аварии в Бабынинском районе Калужской области, где утром в воскресенье, 3 февраля, перевернулся автобус с детьми.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", делом занимаются сотрудники центрального аппарата СК РФ.

"Следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей", — отмечается в сообщении на сайте Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, водитель автобуса задержан полицией. В результате проведения экспертизы установлено, что в момент совершения ДТП он был трезв.

Напомним, что в салоне автобуса MAN, вылетевшего в кювет и перевернувшегося на крышу, находилось 48 человек, в том числе – 33 ребенка.

В результате аварии погибли семь человек – трое взрослых и четверо детей. Пострадали более 30 человек.