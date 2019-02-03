Ле Пен заявила, что ЕС хочет развязать войну в Ирландии

Предложенные Евросоюзом условия сделки с Великобританией в рамках Brexit имеют цель развязать гражданскую войну в Ирландии, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Евросоюз, должно быть, пытался возобновить в какой-то форме гражданскую войну в Ирландии, — цитирует ее слова ТАСС.

По мнению Ле Пен, ЕС пытается наказать британцев, сделать так, чтобы "развод" стал как можно более болезненным. Вместе с тем, продолжила она, "развод" может стать болезненным большей степени для самого ЕС.

После Brexit Ирландия остается в составе Евросоюза, но ее жители не хотят появления "физической" границы с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Чтобы не допустить этого, было разработано положение о "бэкстопе" — это защитный механизм, который не должен допустить появления границы между Ирландиями.

Однако Палата общин британского парламента 29 января одобрила поправку к биллю о Brexit, которая обязует правительство Великобритании отвергнуть "бэкстоп" и добиться "альтернативной договоренности".

Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила необходимые полномочия для того, чтобы вернуться в Брюссель и продолжить диалог с властями ЕС по условиям Brexit. Между тем глава Евросовета Дональд Туск уже заявил, что ЕС не будет пересматривать условия сделки между Брюсселем и Лондоном, договоренность о которой была достигнута 25 ноября 2018 года.