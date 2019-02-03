Тема:

Brexit 41 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
3 февраля 201916:31

Ле Пен заявила, что ЕС хочет развязать войну в Ирландии

EPA

Предложенные Евросоюзом условия сделки с Великобританией в рамках Brexit имеют цель развязать гражданскую войну в Ирландии, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Евросоюз, должно быть, пытался возобновить в какой-то форме гражданскую войну в Ирландии, — цитирует ее слова ТАСС.

По мнению Ле Пен, ЕС пытается наказать британцев, сделать так, чтобы "развод" стал как можно более болезненным. Вместе с тем, продолжила она, "развод" может стать болезненным большей степени для самого ЕС.

После Brexit Ирландия остается в составе Евросоюза, но ее жители не хотят появления "физической" границы с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Чтобы не допустить этого, было разработано положение о "бэкстопе" — это защитный механизм, который не должен допустить появления границы между Ирландиями.

Однако Палата общин британского парламента 29 января одобрила поправку к биллю о Brexit, которая обязует правительство Великобритании отвергнуть "бэкстоп" и добиться "альтернативной договоренности".

Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила необходимые полномочия для того, чтобы вернуться в Брюссель и продолжить диалог с властями ЕС по условиям Brexit. Между тем глава Евросовета Дональд Туск уже заявил, что ЕС не будет пересматривать условия сделки между Брюсселем и Лондоном, договоренность о которой была достигнута 25 ноября 2018 года.

Ранее по теме

Сейчас

17:04

Трамп отказался от встречи с Мадуро и пригрозил войной

16:04

9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

14:59

Признание Гуайдо: Париж поставил Мадуро ультиматум

14:52

Израиль начал строить бетонную стену вокруг Газы

14:27

Интронизация Епифания: "овечка Долли" и невысокие гости

13:00

Возросло число жертв ДТП с детским автобусом

11:27

МВД: опрокинувшийся автобус вез детей в филармонию, есть жертвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

СК обнародовал видео осмотра места смертельного ДТП с автобусом в Калужской области

СК обнародовал видео осмотра места смертельного ДТП с автобусом в Калужской области

1 час назад
Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

5 минут назад
9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

43 минуты назад
Россию призвали перебросить ракеты 9М729 за Урал

Россию призвали перебросить ракеты 9М729 за Урал

25 минут назад
Признание Гуайдо: Париж поставил Мадуро ультиматум

Признание Гуайдо: Париж поставил Мадуро ультиматум

1 час назад
Комик Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным

Комик Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным

6 часов назад
Илон Маск ответил, "как ему такое"

Илон Маск ответил, "как ему такое"

24 минуты назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Децл хотел инсценировать свою смерть

Децл хотел инсценировать свою смерть

2 часа назад
Графитовые бомбы Богословской не напугали Тайсаева

Графитовые бомбы Богословской не напугали Тайсаева

3 часа назад
У Филарета диагностировали "дипломатическую болезнь"

У Филарета диагностировали "дипломатическую болезнь"

03.02.2019 17:05
Израиль начал строить бетонную стену вокруг Газы

Израиль начал строить бетонную стену вокруг Газы

2 часа назад
Больную девочку выгнали из трамвая на мороз из-за надорванной купюры

Больную девочку выгнали из трамвая на мороз из-за надорванной купюры

2 часа назад
Дело Ирины Усок: за что американская Фемида обозлилась на русскую актрису

Дело Ирины Усок: за что американская Фемида обозлилась на русскую актрису

15 часов назад
13-летний юниор Самсонов выиграл чемпионат России по фигурному катанию

13-летний юниор Самсонов выиграл чемпионат России по фигурному катанию

24 минуты назад
Ле Пен заявила, что ЕС хочет развязать войну в Ирландии

Ле Пен заявила, что ЕС хочет развязать войну в Ирландии

34 минуты назад
Юношеский чемпионат мира по биатлону: победу празднует экс-россиянка Бех

Юношеский чемпионат мира по биатлону: победу празднует экс-россиянка Бех

43 минуты назад
Патриарх Кирилл напомнил о богозаповеданных нравственных идеалах

Патриарх Кирилл напомнил о богозаповеданных нравственных идеалах

48 минут назад
Бекхэму предстоит судиться из-за своего футбольного клуба

Бекхэму предстоит судиться из-за своего футбольного клуба

1 час назад
Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

1 час назад
Стать президентом Украины возжелали 74 человека

Стать президентом Украины возжелали 74 человека

1 час назад
В стиле "12 стульев": древний идол распилили ради несуществующих бриллиантов

В стиле "12 стульев": древний идол распилили ради несуществующих бриллиантов

1 час назад
Макарова и Гаспарян выиграли парный разряд St. Petersburg Ladies Trophy

Макарова и Гаспарян выиграли парный разряд St. Petersburg Ladies Trophy

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

2 часа назад
Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

2 часа назад
Саночница Демченко выиграла бронзу на этапе Кубка мира

Саночница Демченко выиграла бронзу на этапе Кубка мира

2 часа назад
Мэй рассказала о свежем мандате и новых идеях

Мэй рассказала о свежем мандате и новых идеях

2 часа назад
Мужчина вспыхнул во время конфликта с охранниками ресторана в США. Видео

Мужчина вспыхнул во время конфликта с охранниками ресторана в США. Видео

2 часа назад
Биатлонист Халили финишировал четвертым в гонке преследования чемпионата мира

Биатлонист Халили финишировал четвертым в гонке преследования чемпионата мира

3 часа назад
Подозреваемый в изготовлении бомб аспирант МГУ сослался на 51-ю статью Конституции

Подозреваемый в изготовлении бомб аспирант МГУ сослался на 51-ю статью Конституции

3 часа назад
В Германии появился Конор Макгрегор-2

В Германии появился Конор Макгрегор-2

3 часа назад
Потемкинские семиэтажки: мошенник торговал воздухом над ветхими домами

Потемкинские семиэтажки: мошенник торговал воздухом над ветхими домами

3 часа назад
В Хитроу задержали подозрительного мужчину

В Хитроу задержали подозрительного мужчину

4 часа назад
Японцы не верят, что Абэ сможет вернуть российские острова

Японцы не верят, что Абэ сможет вернуть российские острова

4 часа назад
Война с сугробами: как россияне борются с неубранным снегом

Война с сугробами: как россияне борются с неубранным снегом

5 часов назад
Стартовали продажи телефона, который невозможно взломать и прослушать

Стартовали продажи телефона, который невозможно взломать и прослушать

5 часов назад
Бивол не исключил проведение боя с Ковалевым

Бивол не исключил проведение боя с Ковалевым

5 часов назад
Лихач на Mercedes протаранил шесть автомобилей на севере Москвы. Видео

Лихач на Mercedes протаранил шесть автомобилей на севере Москвы. Видео

5 часов назад
Семья опубликует несколько романов автора "Над пропастью во ржи"

Семья опубликует несколько романов автора "Над пропастью во ржи"

5 часов назад
Серьезное ДТП с участием реанимобиля в Архангельске попало на видео

Серьезное ДТП с участием реанимобиля в Архангельске попало на видео

6 часов назад
Избиение первоклассницы в Петербурге: следователи и прокуратура начали проверку

Избиение первоклассницы в Петербурге: следователи и прокуратура начали проверку

6 часов назад
В башкирском Сибае превышена ПДК по диоксиду серы

В башкирском Сибае превышена ПДК по диоксиду серы

7 часов назад
В Твери развалился дом, в котором родился Михаил Круг

В Твери развалился дом, в котором родился Михаил Круг

11 часов назад
В Екатеринбурге представили новый документ о трагедии на "перевале Дятлова"

В Екатеринбурге представили новый документ о трагедии на "перевале Дятлова"

11 часов назад
Возглавляемая США коалиция атаковала сирийскую армию

Возглавляемая США коалиция атаковала сирийскую армию

14 часов назад
Ура! Мы ломим, гнутся шведы. Сборная России завоевала золото на чемпионате мира по хоккею с мячом

Ура! Мы ломим, гнутся шведы. Сборная России завоевала золото на чемпионате мира по хоккею с мячом

16 часов назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16