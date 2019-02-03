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Колонизация Марса и проект Mars One 31 минута назад

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3 февраля 201916:41

Илон Маск ответил, "как ему такое"

EPA

Журналистам "Украинской правды" удалось добиться от американского предпринимателя Илона Маска ответа на вопрос, "как ему такое". На странице издания в "Твиттере" опубликована фотография электромобиля Tesla с украинскими госномерами на фоне таблички с указанием населенного пункта: Марс.

Неизвестно, настоящую ли фотографию разместило издание, но село с таким названием на Украине действительно существует — оно находится в Семеновском районе Черниговской области, и по данным за 2001 год, последним из имеющихся, там проживало 30 человек. "Вау, круто", — ответил украинскому изданию Маск, ранее отправивший в космос электромобиль Tesla Roadster с манекеном за рулем. По данным на настоящий момент, с 1 февраля запись получила 351 ретвит и 1500 лайков.

Тем временем РИА Новости сообщает, что американский производитель электромобилей Tesla в скором времени может стать банкротом. Случиться это может уже через месяц: 1 марта производителю электромобилей предстоит выплатить кредиторам 920 миллионов долларов, однако, по мнению экспертов, у компании есть лишь около половины этой суммы.

Есть вероятность, что оставшаяся часть задолженности может быть погашена акциями, однако для этого их котировки на рынке должны превысить 360 долларов, что почти на четверть больше текущих уровней.

Недавно Tesla отчиталась о результатах работы за прошлый год: по итогам всех четырех кварталов автопроизводитель зафиксировал убыток почти в миллиард долларов.

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