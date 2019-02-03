Юношеский чемпионат мира по биатлону: победу празднует экс-россиянка Бех

Юношеский чемпионат мира по биатлону продолжается в словацком Осрблье. В воскресенье юные биатлонисты проводили гонку преследования. После мужского заезда состоялись соревнования и в женской сетке. Победительницей стала бывшая россиянка Екатерина Бех, выступающая за Украину.

Бех преодолелаь дистанцию за 31 минуту 23,8 секунды, дважды не попв в цель на огневом рубеже. Серебряную медаль завоевала немецкая биатлонистка Ханна Кебингер, с одним смазанным выстрелом отставшая на 9,1 секунды, а обладательницей бронзы стала француженка Софи Шавью. При трех промахах на приехала к финишу спустя 16,4 секунды.

Лучшей же среди российских спортсменок, как и ранее в спринтерской гонке, стала Ирина Казакевич. С отставанием в 1 минуту 44,2 секунды и семью промахами она продемонстрировала 20 результат. Татьяна Воронова заняла 24-е место, Ксения Довгая – 27-е, а Анастасия Кайшева – 31-е.