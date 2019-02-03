Россию призвали перебросить ракеты 9М729 за Урал

Немецкие политики предложили России и США способ спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет ТАСС. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике Родерих Кизеветтер и заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених заявили, что передислокация на восток страны российских комплексов, вооруженных ракетами 9М729, сняла бы остроту проблемы.

Если разместить ракеты 9М72 за Уралом под "строгим и продолжительным контролем", считают в Германии, то США и Россия могли бы восставить утраченное доверие.

В качестве ответного жеста американцы могли бы согласиться на российскую инспекцию базы противоракет в Румынии.

Россия и США обвиняют друг друга в производстве ракет, нарушающих положения ДРСМД.