У Филарета диагностировали "дипломатическую болезнь"

Московский патриархат объявил, что главный украинский раскольник Филарет Денисенко отсутствовал на "интронизации" главы "новой церкви" Украины Епифания Думенко из-за "дипломатической болезни".

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что на "интронизацию" приехала только делегация Стамбульской церкви, поместные церкви мероприятие проигнорировали. Какова церковь – таково и признание, добавил Легойда и предположил, что без патриаршего куколя Филарет не хочет появляться на церемонии, вот истинная причина его болезни.

Сама церемония прошла в Киеве, на ней присутствовали лидер Украины Петр Порошенко, кандидат в президенты Юлия Тимошенко и члены украинского правительства, передает РИА Новости.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. РПЦ объявила собрание канонически ничтожным, а признание Епифания едва ли возможным.