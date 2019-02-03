"Краснодар" победил американский "Нью-Ингленд Революшн" в Марбелье

Клубы российской премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части футбольного сезона. "Краснодар" проводит тренировочный сбор в испанской Марбелье и в контрольном матче одержал победу над клубом MLS "Нью-Ингленд Революшн".

Краснодарские "быки" взяли верх над американским коллективом со счетом 2:0. Оба мяча в составе победителей забил Магомед-Шапи Сулейманов. Сначала российский нападающий забил на 49 минуте, а на 77 минуте он оформил дубль.

Следующим соперником "Краснодара" станет шведский "Мальме".

Напомним, что после 17 туров РПЛ краснодарцы располагаются на втором месте, имея в своем активе 33 очка. Они отстают от лидера чемпионата России – санкт-петербургского "Зенита", на один балл.