Водитель, перевернувший автобус с детьми, нарушал ПДД

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автобуса MAN, перевернувшегося в Калужской области в воскресенье, ранее уже нарушал Правила дорожного движения. В 2018 году шофер был оштрафован по статьям "Организованная перевозка группы детей автобусами" и "Управление транспортным средством при наличии неисправностей", пишет РИА Новости.

Большинство пассажиров разбившегося автобуса с детьми были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали в ГИБДД. В полиции поблагодарили водителей, которые первыми на месте аварии оказали помощь пострадавшим и доставили их в больницу. Сейчас движение на трассе восстановлено.

Как сообщили в СУ СК РФ по Калужской области, действия владельца автобуса подпадают под уголовную статью. В отношении транспортной организации начато уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ДТП в Калужской области погибли трое детей и четверо взрослых. Автобус перевозил участников музыкального конкурса из Смоленской области в Калугу.