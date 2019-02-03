Романтика уходит: знакомства становятся частью рынка услуг

Автор: Дмитрий Киселёв

Одинокие люди — важный сегмент рынка. И для них появляются всевозможные сервисы знакомств. Поскольку к сайтам знакомств в Интернете большинство россиян относится все же подозрительно, что справедливо, то кто-то решается на очные знакомства-пятиминутки.

Там необязательно найдешь сходство по интересам, но во всяком случае можно посмотреть друг другу в глаза и даже поговорить, подышать одним воздухом. В следующие пять минут — уже следующий. За двухчасовой сеанс — 12 знакомств. Лучше, чем просто фото в Интернете, но все же недостаточно, чтобы погрузиться в человека и понять, является ли он твоей родственной душой.

Психологически это лишь встреча фасадов, но не душ. Хотя может и восприниматься как старт. Главное потом — открыться самому и проявить глубокий интерес к другому. Если хотите, душевно инвестировать себя в будущий семейный проект.

В Питере эта система пятиминутных знакомств заинтересовала финскую журналистку из Helsingin Sanomat по имени Йенни Йесканен. В Финляндии ведь проблема одиночества, несмотря на все бодряческое восхваление на Западе синглов и "жизни соло" стоит даже острее, чем в России. Там уже 40% финнов ведут домашнее хозяйство в одиночку. Хотя традиционная семья и дети — все еще выбор подавляющего здорового большинства в мире.

Автор: Салима Зариф

Огромная очередь из влюбленных. Петербургский Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной — это, пожалуй, самый красивый дворец Петербурга — начал принимать заявления на заключение брака летом. В очереди холодно, но их греет любовь. Кого-то здесь свел случай, кого-то – Интернет.

По данным ВЦИОМ, пятая часть россиян пользуется сайтами знакомств. И различными приложениями вроде Tinder, где пользователи отмечают друг друга и в случае взаимности могут начать переписку и договориться о встрече. Наталья и Алексей нашли друг друга именно так. Их дочка Аня уже в третьем классе.

Но все же более половины населения к поиску любви в Интернете относится с подозрением, предпочитая очные свидания. Это совершенно изумляет соседей-финнов.

Йенни Йесканен, корреспондент Helsingin Sanoma,t уверяет: для финнов знакомства на улице немыслимы. "В Финляндии это невозможно. По крайней мере, больше невозможно. Потому что все, кто хотят романтично познакомиться, используют Tinder. Это очень популярно в Финляндии", — рассказала она.

При этом в стране одинока каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина — это самый высокий среди европейских стран показатель. Низкая плотность населения — Финляндия больше Петербурга в 235 раз, а людей в ней живет столько же — предполагает уединение.

В финском языке есть такое слово — "калсарикянни", что переводится как "распитие алкогольных напитков в одиночестве в нижнем белье без намерения выходить из дома". Лет 20 назад это было нечто немного стыдное, а сейчас калсарикянни — финская гордость, финский дзен, национальный способ снятия стресса. И хоть замкнутость — часть менталитета, многие финны по-настоящему страдают от одиночества.

Пэйви Куппала носит на груди брелок в виде сердечка с надписью "Друг". Быть другом — ее работа. Пэйви — волонтер Красного Креста, при котором в Хельсинки создана Служба друзей. Сюда звонят и пишут те, кому больше некуда звонить и писать.

"Я помогаю им найти друзей. В их роли выступают другие волонтеры. Они приезжают к одиноким людям, могут сходить с ними в театр или просто погулять", — рассказала Пэйви.

Инженер Юха Суоминен ищет не друга, а жену. Уже много лет. И пока безрезультатно. Ему — 53, рост за два метра, занимается спортом, сносно готовит, но при всем этом одинок. Он искал супругу и в Хельсинки, и в Петербурге. Россиянки ему нравятся больше.

Здесь ни у кого нет времени на меланхолию. На то, чтобы узнать и полюбить, — лишь пять минут. Это экспресс-свидания — явление, набирающее популярность в России.

"Ехала сюда с мыслью о том, что я в какую-то невероятную, забавную авантюру ввязалась, планов каких-то не строю. Это на самом деле интересный опыт, интересно попробовать, возможно какие-то новые знакомства полезные обрету," – признается Елизавета Черняк, посетитель клуба быстрых свиданий.

Дамы присаживаются, джентльмены пересаживаются. За один вечер можно завязать сразу два десятка знакомств.

"Это среднее менеджерское звено, люди с высшим образованием, работающие в офисах, либо индивидуальные предприниматели . Все мои подруги и подруги подруг тоже давно в парах, потому что они ходили ко мне, когда им было нужно",- отметила руководитель клуба Наталья Никифорова.

Для Татьяны — ей чуть за 40, она стилист, разведена — поход на быстрые свидания стал интересным опытом. "Там есть люди, которые ходят регулярно. Есть те, кто пришли в первый раз. Я посмотрела 20 типажей, и действительно были совпадения, и мы потом перешли в реальную жизнь, в отношения", — рассказала женщина.

Между двумя ищущими сейчас — масса посредников. Разнообразные тренеры и гуру учат робких мужчин тому, как знакомиться, не опасаясь провала.

"Соблазнение женщин — это некая модель поведения успешного мужчины, и его можно научить это модели", — уверен Серей Коротков, организатор курсов знакомств.

А вот и практическая часть занятия. Лучшее место для знакомства в Петербурге — конечно, Невский проспект. За 15 минут пообщаться удалось с пятью девушками. Зачет по искусству флирта можно считать сданным. Но хорошо ли, что на фундаменте такой, казалось бы, романтичной вещи, как знакомство, в России постепенно выстраивается целый рынок услуг?

"Сформировалось общество потребления, мы все время перебираем и пытаемся найти самое лучшее, и когда то же самое происходит в сфере отношений, возникают сложности", — подчеркнул Алексей Демьяненко, заведующий городским психотерапевтическим центром.

Мы стали более разборчивы, но в суете больших городов нет времени разглядывать бегущего рядом человека. И поэтому искусственно созданные площадки вроде сайтов или клубов знакомств, где партнеров выбирают, словно картофель в магазине, все более популярны. Новые способы знакомства, конечно, не отменяют любовь, только, кажется, делают ее чуть более рациональной.