Сергей Ковалев: подерусь с тем, кто готов к бою против меня

Новый чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев после победы в бое против Элейдера Альвареса поделился планами. Российский боксер намерен объединить пояса и драться с одним из других чемпионов.

"Мы много работали над джебом перед этим поединком, — сказал Ковалев, словак оторого приводит Спортс.Ru. – Сейчас я работаю с Бадди Макгиртом, как когда работал в любительском боксе. После победы над Альваресом хотел бы встретиться с другими чемпионами и объединить пояса".

Напомним, что Ковалев одержал победу над колумбийцем единогласным решением судей: 120-108, 116-112, 116-112. Этот бой носил статус реванша, который подразумевался между соперниками по условиям контракта.