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Политическая нестабильность в Венесуэле 15 минут назад

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3 февраля 201920:51

Венесуэльская оппозиция начинает давать трещины

Автор: Дмитрий Киселёв

В Венесуэле — жесточайший кризис. Законный президент страны Николас Мадуро контролирует армию, суд и спецслужбы, но США, а вслед и их союзники признали главой государства другого — лидера оппозиционного парламента Хауна Гуайдо, поощряя госпереворот.

Гуайдо — самозванец. Он — спикер местного парламента, но провозгласил себя президентом. Безо всяких выборов. Недавно мы говорили о возникшем двоевластии в стране, но сейчас это определение уже не совсем точно. У Гуайдо нет реальных рычагов управления. У него — лишь поддержка Запада и части стран региона. При этом сторонники госпереворота потеряли темп и забуксовали.

Пытались расколоть армию, но не получилось. Пытались вывести миллионы на улицу — тоже неуспех. Конечно, какая-то часть населения — за мятежниками. Но позиция Мадуро выглядит более открытой и поэтому привлекательной — он готов к переговорам, а Гуайдо — нет. Поэтому-то динамика пока не в пользу Гуайдо.

Да, у Венесуэлы сейчас огромные экономические трудности, и нужна программа по их преодолению, но все же первоочередная цель сейчас для Мадуро – предотвратить гражданскую войну, что грозит просто уничтожить страну, когда уже и никакие программы не будут возможны.

Венесуэла – напомним — государство, в подземных кладовых которого -- самые большие запасы нефти на планете. Больше, чем у саудитов, и больше, чем у нас. Такая же картина, похоже, и с золотом. Нужны ли еще причины, чтобы США мечтали заграбастать все это?

Итак, о причинах. "Главная из них — получить венесуэльскую нефть, потому что у нас самые большие сертифицированные резервы нефти в мире. Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире. У нас — четвертые в мире запасы газа у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа. Мы — держава в области энергетических и натуральных ресурсов", — заявил Мадуро. Понятно, почему США сейчас так возбудились.

Автор: Антон Степаненко

Бульвар — традиционное место проведения официальных манифестаций. Нынешняя, скорее, напоминала митинг-концерт. С десяток площадок и сцен по всему бульвару — так, чтобы выступление ансамбля на одной не забивало ритмов соседней. А рядом уже готовится к выступлению новая группа. Так здесь отмечают 20-летие Боливарианской революции, которую в 1999 году начал предыдущий лидер страны Уго Чавес, а нынешний — Николас Мадуро — продолжает.

"Мы уверены в своей правоте и законности нашего президента. Поэтому здесь вы не увидите злых или напряженных лиц", — говорят собравшиеся.

Действительно, на взгляд иностранца у венесуэльцев получился ни с чем не сравнимый политическо-музыкальный карнавал. Но и о политике между ритмами сальсы здесь, конечно, тоже говорили.

"Президент Мадуро предлагает оппозиции переговоры. Ведь у нас одна страна, но на переговоры не соглашается именно Хуан Гуайдо, а может, его покровители. Это они раскалывают страну", — считают люди.

Шествие оппозиции началось позже. К точке сбора для демонстрации своей нелюбви к президенту Мадуро на площади ля Мерседес несогласные сходились из разных районов города. Из-за этого некоторые улицы оказались перекрыты. Собственно, поэтому оптимальным транспортом в эти часы стал мотоцикл — быстро, демократично и юрко.

"Мы готовы стоять за временного президента Хуана Гуайдо столько, сколько будет нужно", — сказали пришедшие на шествие.

23 января не только стояли. Намеренно провоцировали, поэтому и были столкновения с полицией и пострадавшие, ведь оппозиции выгодно обострить ситуацию и представитель власти душителем демократии.

Державшая интригующую паузу, на чьей же она стороне, венесуэльская армия, наконец, определилась. Она поддерживает президента Николаса Мадуро. Специальное заявление сделал министр обороны. Да и сами солдаты — на стороне президента, хотя оппозиция не раз заявляла, что ведет тайные переговоры с военными, пытаясь переманить армию на свою сторону.

"Мадуро произвел впечатление весьма энергичного человека. Я лично с ним встречался после полуторачасового мероприятия под палящим солнцем в городе Маракай, на базе ВВС. Он сделал пробежку вместе с военнослужащими. Абсолютно уверенный в себе лидер, который знает, что делает", — отметил Дмитрий Знаменский, корреспондент РИА Новости в Венесуэле.

По мнению аналитиков, кажущаяся единой венесуэльская оппозиция начинает потихоньку давать трещины. И чем дальше, тем центробежные тенденции нарастают. Впрочем, по одному вопросу они пока солидарны, — это нефтяной бизнес.

Национальная нефтекомпания PDVSA сотрудничает с Китаем, Индией, Францией. Но по масштабам добычи в лидерах — Россия. Наша страна играет на венесуэльских нефтяных полях с 2013 года.

"За эти годы Россия запустила у нас большое количество скважин. Только в этом регионе — свыше 190, а в планах на этот год еще 53 новых. Это серьезный вклад в отрасль", — сказал инженер Педро Вальдеррама.

Россия не просто вкладывает в разведку и открытие новых венесуэльских скважин. Здесь внедряют и новые технологии, которые позволяют увеличить эффективность добычи.

Одна из версий, объясняющая выступление оппозиции против президента Мадуро, имеет нефтяную подоплеку. Вашингтон решил вернуться в эту страну, подвинуть Россию с Китаем и работать на выгодных, понятно себе, условиях. А победа оппозиции ровно это и должна Америке обеспечить. Очередное проявление нелюбви к президенту Мадуро назначено на 12 февраля. По словам самозванца Хуана Гуайдо, это будет будто бы исторический день.

Текст: "Вести недели"

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