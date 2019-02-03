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Ситуация на Украине 11 минут назад
Вместо Варфоломея на интронизацию Епифания пришел Порошенко
В Киеве 3 февраля была интронизация главы так называемой "новой церкви" Украины Епифания. Церемонию, которая прошла в Софийском соборе, транслировало телевидение. На церемонию пришли Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и несколько членов кабмина. При этом религиозных деятелей было немного — не пришел даже самозваный киевский патриарх Филарет.
Собор святой Софии в Киеве, вход строго по пригласительным. Но желающих попасть на это мероприятие и так немного, площадь перед собором пуста. В самом храме в первых рядах высокие гости: президент Порошенко с супругой. Сегодняшний так называемый праздник жизни — это и его личная победа. Церковный раскол, во главе которого встал Порошенко, и был инициирован ради одной только цели — удержаться у власти.
На так называемую интронизацию, публичное богослужение, во время которого совершается возведение на кафедру предстоятеля церкви митрополита-раскольника Епифания, ожидали и предстоятеля Стамбульского патриархата. Однако в последний момент стало известно — Варфоломея в Киеве не будет.
На интронизацию не поехала и официальная делегация Святой горы Афон. Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем, прибывший в Киев как частное лицо, в итоге тоже пропустил церемонию — его госпитализировали с сердечным приступом.
Да и поместные церкви далеко не все признали лжепатриарха. Но, кажется, для самого Сергея Думенко-Епифания это не проблема, главное — президент поздравил.
"Я очень рад и благодарю Бога, что сегодня это случилось! Поздравляю вас! И очень важно, что сегодня еще один большой повод поздравить вас, ваше блаженство, с 40-летием. Я очень рад, что у нашей церкви есть такой молодой предстоятель. Я желаю вам, ваше блаженство, сил, желаю мудрости, понимания, и поддержки", — сказал Порошенко на церемонии интронизации.
Самому Порошенко поддержка сейчас необходима как воздух — на Украине уже вовсю идет избирательная кампания, и у действующего президента, позиционирующего церковный раскол как свою главную победу, большие проблемы. Церковная карта — это чуть ли не единственный козырь в его предвыборной кампании.
"Он создает такой список событий, который будет выдавать за свои достижения. Якобы они позволили его рейтингу быстро вырасти. Хотя это, конечно, полнейшая глупость. Ни разрыв отношений с Россией, ни раскол церкви никаким образом не могут способствовать росту его рейтинга. Ему нужны формальные поводы, чтобы в итоге представить это так: вот благодаря мне произошло, и случился и безвиз, и был томос", — анализирует деятельность Порошенко политолог Александр Дудчак.
Украинский ЦИК 3 февраля будет работать до полуночи — завершается подача документов. На пост президента претендует рекордное для страны число кандидатов — 28. И это еще без учета тех, чьи документы находятся на рассмотрении. В ходе предвыборной кампании уже зафиксировано около 300 нарушений избирательного законодательства и возбуждено восемь уголовных дел. И то ли еще будет 31 марта.
"Лидерский квартет украинской предвыборной кампании выглядит сейчас так. На первом месте рейтинга неожиданно обосновался артист Владимир Зеленский — за него в случае если бы выборы проходили сегодня, отдали бы свои голоса 23 процента избирателей. Второе и третье места делят действующий президент Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — разрыв между ними минимальный. И закрывает четверку лидеров оппозиционный кандидат Юрий Бойко с 9,5 процентами поддержки избирателей", — рассказывает политолог Александр Асафов.
"Конечно, это должно быть очень обидно для населения, когда реально в рейтингах на первое место выходит представитель шоу-бизнеса, а не профессионал, который много лет работал в системе госуправления. Просто населению уже так надоели эти управленцы, что даже если во второй тур вышел бы с Порошенко Зеленский, Зеленский мог бы свою собаку оставить и сказать, что вместо меня будет моя собака участвовать, я думаю, и она бы выиграла, если бы реально подсчитывали голоса" — говорит политолог Александр Дудчак.
Согласно результатам прошлого опроса, главным претендентом на пост президента Украины тогда была Юлия Тимошенко. За ней следовал Зеленский, на третьем и четвертом местах — Бойко и Порошенко соответственно. Но насколько все нестабильно на Украине, настолько же непредсказуем и рейтинг кандидатов в президентской гонке. Политологи уверены: это только начало.
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